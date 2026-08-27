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Amik Ovası’nda Eylül'ün ortasına kadar sürecek hasat başladı! Çiftçinin gözü fiyatlara çevrildi

27.08.2026 - 15:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Hatay’ın Amik Ovası’nda yaklaşık 135 bin dekarlık alanda ekilen mısırın hasadına başlandı. İlkbahardaki yağışlar nedeniyle geciken hasadın 15 Eylül’e kadar sürmesi beklenirken, üreticiler şimdi emeklerinin karşılığını belirleyecek TMO’nun mısır alım fiyatını açıklamasını bekliyor.

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1Amik Ovası’nda Eylül'ün ortasına kadar sürecek hasat başladı! Çiftçinin gözü fiyatlara çevrildi

Türkiye'nin verimli tarım arazilerinden Hatay'daki Amik Ovası'nda mısır hasadına başlandı.Amik Ovası'nda mart ve mayıs ayları arasında yaklaşık 135 bin dekarda toprakla buluşturulan mısır tohumları, ağustos sonunda olgunlaştı.

2Amik Ovası’nda Eylül'ün ortasına kadar sürecek hasat başladı! Çiftçinin gözü fiyatlara çevrildi

Mısırlar, sabahın erken saatlerinde biçerdöverlerle hasat edilirken, üreticiler de tarlalarında bu mesaiye eşlik ediyor. Hasat edilen mısırlar, traktör ve kamyonlarla depolama ve alım noktalarına taşınıyor.

3Amik Ovası’nda Eylül'ün ortasına kadar sürecek hasat başladı! Çiftçinin gözü fiyatlara çevrildi

Antakya Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nesim Koç, ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle mısır ekiminin geç yapıldığını ve bu nedenle hasadın da geciktiğini söyledi.

4Amik Ovası’nda Eylül'ün ortasına kadar sürecek hasat başladı! Çiftçinin gözü fiyatlara çevrildi

Hasadın hayırlı olmasını temenni eden Koç, "Hasadımızın çiftçilerimiz için bol ve bereketli olmasını diliyorum." dedi. Koç, çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO​​​​​​​) mısır alım fiyatını açıklamasını beklediğini belirtti.

5Amik Ovası’nda Eylül'ün ortasına kadar sürecek hasat başladı! Çiftçinin gözü fiyatlara çevrildi

Hatay genelinde mısır ekim alanlarının iyi durumda olduğunu ifade eden Koç, "Hasadımız yaklaşık 15 Eylül'e kadar devam edecek. Temennimiz, hayırlı bir sezon geçirmek ve TMO'dan fiyat konusunda iyi bir haber gelmesidir." diye konuştu.