Amik Ovası’nda Eylül'ün ortasına kadar sürecek hasat başladı! Çiftçinin gözü fiyatlara çevrildi

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Hatay genelinde mısır ekim alanlarının iyi durumda olduğunu ifade eden Koç, "Hasadımız yaklaşık 15 Eylül'e kadar devam edecek. Temennimiz, hayırlı bir sezon geçirmek ve TMO'dan fiyat konusunda iyi bir haber gelmesidir." diye konuştu.