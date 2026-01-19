Amcasını susturdu, kadını öldürdü! İki kadının katili oldu: Mesajları ortaya çıktı

4

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Naile Büşra Sarıgül'ün hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma dosyasını istedi. Fatih İnan gözaltındayken ifadesi alınan kardeşi Ömer İnan'ın Mihriban'ın ölümünün ardından amcası Kerem İnan ile yaptığı mesajlaşmalar incelendi. Amca Kerem İnan'ın, Ömer İnan'a "eskisinden korkmuyorum bundan korkuyorum" yazdığı, Ömer İnan'ın ise "ses etmeyin" şeklinde cevap yazdığı anlaşıldı. Ömer İnan'a bu mesajlar soruldu. İnan mesajlaşmada amcasının bahsettiği 'eskisinden korkmuyorum' dediği olayın ağabeyi Fatih İnan'ın aynı inşaatta çalışan ve 2023'te ölen Naile Büşra Sarıgül'le ilgili olduğunu belirtti.