Amasya'nın bu köyünde ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor

Köydeki erkeklerin imece usulü topladıkları paralarla yemek giderlerini karşıladıklarını belirten muhtar Cemal Onat, "Kadınların yemek telaşına son verdik. Artan yemeklerde pay edilerek evlerde sahurda yeniyor. Halkımız çok memnun. Ramazan ayını neşe içinde bayram yapar gibi geçiriyoruz" dedi.Yemek yapma telaşını düşünmediklerini anlatan Emine Onat, "Ramazan ayının manevi atmosferini değerlendirip camide namaz kılıp mukabele programı düzenliyoruz" diye konuştu.Uygulama öncesinde misafir ağırlamak için kadınlar yemek telaşının bir gün öncesinden başladığını hatırlatan Tuğba Aytekin de, "Yemeğe elimizi bile sürmüyoruz. Aşçımız hazırlıyor. Erkekler dağıtıyor. Burada öyle bir derdimiz yok. Her şey çok güzel. Her köy Tatlıpınar gibi olsa" şeklinde konuştu.Bakan Murat Kurum, ‘Bu köy, başka köy' notuyla paylaşmıştıBütün evlere ve sokak girişlerine konular geri dönüşüm kutuları sayesinde atıkların çöple karıştırılmadan toplandığı köyde yerlere, arazilere kimse çöp atmıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tatlıpınarlıların örnek hikayelerini 2 yıl önce ‘Bu köy, başka köy' notuyla paylaşmıştı.