Amasya'da aralıksz yağan yağmur Yeşilırmak Nehri'ni taşırdı! Kent merkezinde setler örüldü, 5 köyde seraları ve ekili arazileri su bastı
Amasya’da yaklaşık bir haftadır aralıksız devam eden kuvvetli sağanak yağışlar, Yeşilırmak Nehri’nin taşmasına yol açtı. Kent merkezindeki yürüyüş yolları ve rekreasyon alanları su altında kalırken, nehir kenarına acil toprak setler örüldü. Taşkın nedeniyle şehir merkezindeki bazı ev ve iş yerlerinin yanı sıra çevre köylerdeki devasa sera alanları ve ekili tarım arazileri balçığa gömüldü. Afetin boyutu dron kameralarına yansıdı.
Kent merkezinin Ataşehir mevkisinde Yeşilırmak'ın yer yer taşması sonucu yürüyüş yollarında su seviyesi sınır noktaya ulaştı. Taşkın ihbarları üzerine bölgeye DSİ, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde vidanjörlerle tahliye çalışması başlatırken, DSİ ekipleri ise nehrin taşmasını engellemek amacıyla gezi yolu kenarına toprakla set ördü.
Zabıta ekipleri ise nehir kenarına emniyet şeridi çekerek vatandaşları tehlikeli alanlardan uzak durmaları konusunda anonslarla uyardı.
Nehrin taşması sonucu kent merkezindeki bazı ev ve iş yerleri ile Kızılca, Ovasaray, Aksalur, Saraycık ve Mamatlar köylerinde bulunan seraları ve ekili arazileri su bastı.
Bölgede yaşanan taşkın ve su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.