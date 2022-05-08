Altın fiyatlarında son dakika! Altın fiyatları dibi gördü ama yeni rekor geliyor! Altın için tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın yarım altın, tam altın....
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatları Fed açıklamaları sonrası dibi gördü. ABD’de tahvil faizlerindeki keskin yükseliş ve doların küresel çapta değer kazanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın perşembe günü 1900 dolar seviyesinden geri çekilerek 1872 dolara kadar düştü. Cuma günü 1866 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı 1883 dolardan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 0.71 oranında kaybettirdi. Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izledi. Haftaya 906 liradan başlayan gram altın çarşamba günü 884 liraya kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Perşembe ve cuma günleri dolar kurundaki yukarı yönlü hareketler ve ons altındaki toparlanmanın etkisiyle birlikte gram altın 912 liraya kadar yükseldi. Gram altın haftayı 905 liradan tamamladı. Öte yandan uzmanlar altın fiyatlarıyla ilgili yeni rekor tahmininde bulundu. Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları daha düşer mi? Bu fiyattan altın alınır mı? soruları cevabını buldu. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Para ve emtia piyasalarında gözler çarşamba günü açıklanan Fed’in faiz kararındaydı. Fed piyasa beklentileri dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1 aralığına çekti. Kritik gelişme sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın verdiği mesajlar ise dikkatle takip edildi.
POWELL’IN GÜVERCİN MESAJLARI ALTINI DESTEKLEDİ
Öte yandan Fed Başkanı Powell’ın sonraki toplantılarda politika faizinin 75 baz puan artırılma ihtimalinin Fed üyeleri tarafından görüşülmediğini söylemesinin etkisiyle birlikte ons altın fiyatı yeniden 1900 dolar pivot seviyenin üzerini gördü. Powell’ın güvercin tonda açıklamaları altına destek verdi.
DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE
Fed’in faiz artışına gitmesi sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yüzde 3.146 seviyesini aşarak 3 yılın zirvesine çıktı. Tahvil faizlerindeki yükseliş ise doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında güç kazanmasına yol açıyor.Dolar endeksi cuma günü 104.061’i aşarak 20 yılın en yüksek seviyesini gördü.
ALTIN FİYATLARINDA TAHVİL BASKISI
ABD’de tahvil faizlerindeki keskin yükseliş ve doların küresel çapta değer kazanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın perşembe günü 1900 dolar seviyesinden geri çekilerek 1872 dolara kadar düştü.
Cuma günü 1866 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı 1883 dolardan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 0.71 oranında kaybettirdi.
ONS ALTIN NİSAN AYINDA KAYBETTİRDİ
Ons altın fiyatı nisan ayında yatırımcısına yüzde 2.08 oranında kaybettirdi. Ons altın son 3 haftadır negatif bir seyir izliyor.
GRAM ALTIN 900 LİRANIN ÜZERİNDE
Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izledi. Haftaya 906 liradan başlayan gram altın çarşamba günü 884 liraya kadar gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Perşembe ve cuma günleri dolar kurundaki yukarı yönlü hareketler ve ons altındaki toparlanmanın etkisiyle birlikte gram altın 912 liraya kadar yükseldi. Gram altın haftayı 905 liradan tamamladı.
Fed’in ardından bir diğer kritik açıklama Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geldi. Kurum nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon yüzde 70 sınırına dayandı.
Bu gelişmelerle bu hafta euro/TL yüzde 1,07, dolar/TL yüzde 0,59 değer kazandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,41 kazançla 923 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 artışla 6.184 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.493 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.514 liraya çıktı. Ons altın ise 1880-1900 dolar aralığında hareket etti.
ALTIN, DOLAR, EV VE ARABA FİYATLARI
Piyasalarda hafta boyunca yaşanan bu gelişmelerden sonra yatırımcılar ne yapacaklarına karar vermek için uzman yorumlarını araştırır oldu. Konuya ilişkin değerlendirme ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi. İslam Memiş altın, döviz kurları, ev ve araba fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaştı.
DOLAR İÇİN HAZİRAN-TEMMUZ UYARISI
Altın alımı için nisan ayının son fırsat olduğunu bir kez daha yineleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz kurlarında yukarı yönlü hamlenin devam edeceğinin altını çizdi. Özellikle haziran ve temmuza dikkat çeken analist, yeni zirvelerin görülebileceğini söyledi.
Dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerini gördüğünü dile getiren İslam Memiş, doların değer artışının tüm dünyada hissedildiğini, Türkiye’de ise baskılanmadan dolayı kısmi bir hissedilme yaşandığını belirtti.
ENFLASYON YAZ AYLARIN DURGUNLAŞACAK AMA DÜŞÜŞ YOK
Fed’in yıl sonuna kadar 3 kez daha faiz artırabileceğini ve bunun toplamda 150 baz puan olacağını kaydeden finans uzmanı, Powell’ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarını ‘oldukça endişeliydi’ diyerek yorumladı. Memiş, “Gelecek ile alakalı ciddi kaygıları var ve belirsizliğin ciddi anlamda arttığını düşünüyor” dedi.
Tüm dünyada enflasyon rakamlarının yüksek olduğunu anımsatan İslam Memiş, “Yaz aylarında hasat zamanı olması dolayısıyla kısmi bir duraklama olabilir. Bu benim için enflasyon artık pik oldu artık düşüşe geçecek anlamı taşımayacaktır” diyerek, enflasyonun 2023 yılının ortalarına kadar daha da yükseleceği öngörüsünü tekrarladı.
GRAM VE ONS ALTIN
Gram altının mayısın ilk haftasını yükselişle tamamladığını söyleyen Memiş, “Temmuz ve haziranda önce 1000 lira, devamında 1200 ve yılın tamamında yükselişlerin 1450 lira seviyesine ulaşacağını öngörüyorum” dedi. Ons altın için de değerlendirmede bulunan İslam Memiş, “Daha önce de belirttiğim gibi burada kontrollü bir mekanizma var
Merkez bankaları emtia fiyatlarını bilerek ve isteyerek baskılıyor. Enflasyon ve faiz arttırma süreci. Bundan dolayı yaptıkları her şey tamamen kontrollü. 1880-1980 dolar bant aralığında gezmeye devam ediyor. Bunun dışına çıkartmıyorlar. Ama yıl içinde bu bant aralığının dışına çıkacağını tahmin ediyorum. Özellikle 2 bin 150 dolar seviyesi öngörümde herhangi bir değişiklik yok” şeklinde konuştu.
EV VE ARABA ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!
Araç fiyatlarına ilişkin ise, “Ben bu fiyatlara araç almam” diyen İslam Memiş, şunları kaydetti:“Ben arabamı satıp bunun karşılığında daire aldım. Nisan ayında otomotiv sektörü durgundu. Çünkü bu fiyatlara kimse araba satın almaz. Artık ev ve araç alacaklar önümüzdeki haftalarda nakit tarafına kayacak.
Parası hazır olanlar nakit pozisyonu alacak. Para değersiz olunca mal değerli olur. Şimdi tam ters bir rüzgârı bekleyebilirsiniz. Nedir bu? Bu sefer mal kıymetsiz, nakit kıymetli olacak. Dolayısıyla bütün yatırımcılar önümüzdeki üç ay boyunca elindeki hazır parayı nakite kaydıracak.
İkinci el ev ve araba fiyatları aşağı çekilecek. Eğer 1 milyonun üzerinde ev almayı düşünenler varsa çok heyecanlanmayın. Herkes nakite kayacak. Daireler rant peşinde koşanların elinde kalacak. Bu sefer fiyatları aşağı çekecekler. O köpük patlayacak. Çünkü o da nakite geçmek isteyecek. Bu tezim rant ekonomisi için geçerli. Barınma ihtiyacı için 1 milyon liraya kadar ev alınabilir. Hatta bir an önce almalısınız.”