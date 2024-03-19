Ali Üstay kimdir, nereli? Hayvan kaçakçılığı cezası nedir, kaçak hayvan müzesi ile dikkat çeken Ali Haydar Üstay ne iş yapıyor?
Ali Haydar Üstay kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İstanbul’da kaçakçılık polisi, kaçak hayvan müzesi açtığı belirlenen iş insanı Ali Haydar Üstay'ın iki farklı adresine operasyon düzenledi. Operasyonda şoke eden detaylar ortaya çıktı. Ali Haydar Üstay'ın Türkiye'deki son Anadolu kaplanını da Hakkari'de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediği iddia edildi. Üstay'ın kutup ayısını avlamak için Kanada'da 2 ay kaldığı, çizgili geyik için 2 hafta ağaçta kaldığı öğrenildi. Peki, Hayvan kaçakçılığı cezası nedir? Kaçak hayvan müzesi ile dikkat çeken Ali Haydar Üstay hakkında merak edilenler…
• 19 Mart 2024 - 16:59 • Son Güncelleme:
• 19 Mart 2024 - 16:59 • Son Güncelleme: