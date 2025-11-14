GAZETE VATAN ANA SAYFA
Aksaray'ın ayağa kaldıran olay! Ters yöne girip, 2 yayaya, iş yerine ve araçlara çarpan alkollü sürücü, darbedildi
Gündem Haberleri

Aksaray’ın ayağa kaldıran olay! Ters yöne girip, 2 yayaya, iş yerine ve araçlara çarpan alkollü sürücü, darbedildi

14.11.2025 - 22:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)

Aksaray’da otomobiliyle ters yöne girip, önce balıkçı dükkanına, daha sonra yaya 2 kadına ve caddedeki 2 otomobil ile halk otobüsüne çarpan 2,67 promil alkollü sürücü Ali K. (68), çevredekiler tarafından otomobilden indirilerek darbedidi. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Ali K., idaresindeki 68 AK 705 plakalı otomobil ile ters yöne girip önce balıkçı dükkanına, daha sonra yaya Dilan Ç. (21) ile Arzu D.'ye (23) , caddedeki 2 otomobil ve halk otobüsüne çarptı.

Kazanın ardından Ali K., kendisini otomobile kilitledi. Bu sırada çevredekiler, ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla otomobile zarar vermeye başladı.

Kalabalık arasından bir kişi de cebinden çıkardığı bıçakla otomobilin lastiklerini patlattı. Daha sonra otomobilden indirilen sürücü Ali K., kalabalık tarafından darbedildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı güçlükle dağıttı. Olay anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisin linç edilmekten kurtardığı Ali K., darp sonucu yaralandı.

Yaralı Ali K., olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ali K.’nın otomobiliyle çarpması sonucu hafif yaralanan Dilan Ç. ve Arzu D. ise ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Ali K.'nin yapılan muayenesinde 2,67 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis, kaza ve darp olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

