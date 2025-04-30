Aksaray'da şifa veren sepetler: Hem kazanç hem terapi kaynağı! Hepsi birbirinden güzel
Aksaray'ın Eskil Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan sepet örücülüğü kursu, katılımcılarına sadece geleneksel bir el sanatını öğretmekle kalmıyor aynı zamanda ev ekonomilerine katkı sağlayarak ve psikolojik rahatlama sunarak çok yönlü faydalar sağlıyor. Kursa katılan kadınlar, usta öğreticiler eşliğinde birbirinden güzel ve özgün sepetler örerek hem el becerilerini geliştiriyor hem de bu ürünleri internet üzerinden satarak aile bütçelerine destek oluyorlar.
AKSARAY (İHA) -
• 30 Nisan 2025 - 13:45 • Son Güncelleme:
AKSARAY (İHA) -
• 30 Nisan 2025 - 13:45 • Son Güncelleme: