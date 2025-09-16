Akdeniz'in kıyısında heyecanlı bekleyiş sona erdi: Balıkçılar Mavi Vatan'a açıldı!

6

Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği 2. Başkanı Yalçın Sakın ise, "Vira Bismillah dedik. Teknelerimizin bir kısmı uzak açık denize gidiyor. Biraz sonra geri kalanlar da gidecek. Gece 00.00'de ağları denize bırakacağız, ya kısmet diyeceğiz. İlk avlarda Akdeniz'in hamsisi olarak sardalya başta olmak üzere gümüş, istavrit, barbun, lüfer ve kefal gibi balıklar çıkacak" diye konuştu.Eşi ve çocukları balıkçılıkla uğraşan Ayşe Balkış, gün boyu hazırlık yaptıklarını belirterek, bugün açılışı yapacaklarını söyledi. Bol bol balık tutulup tüketilmesi temennisinde bulunan Balkış, denizlerin temiz tutulması için de çağrıda bulundu.