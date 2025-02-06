Aileden bir tek o kaldı! Eve dönmeye 2 gün kalmıştı: Gurbetten gelip Hatay'da depreme yakalandılar

"2 gün sonra döneceklerdi depremde hayatlarını kaybettiler"

Ahmet ve Saime Akkoç çifti, oğulları Kadir Akkoç ile birlikte 2023 yılı 8 Şubat günü, Hatay’dan Almanya’ya dönecekti. 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 depremlerde Ahmet, Saime Akkoç çifti ve oğulları Kadir Akkoç oturdukları apartmanın yıkılması sonucu hayatlarını kaybetti. Geride ise gözü yaşlı kızları Türkan Akkoç kaldı.