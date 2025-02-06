Aileden bir tek o kaldı! Eve dönmeye 2 gün kalmıştı: Gurbetten gelip Hatay'da depreme yakalandılar
Almanya’da yaşayan Türkan Akkoç'un, Hatay’a ziyarete geldikleri sırada depremde hayatlarını kaybeden annesi, babası ve ağabeyinin ‘Deprem Şehitleri’ mezarlığındaki kabirlerine yaptığı ziyaret yürekli dağladı. Akkoç, "Ailem 8 Şubat 2023’de Almanya’ya dönecekti, dönmelerine 2 gün kala depremde hayatlarını kaybettiler" dedi.
• 06 Şubat 2025 - 08:35 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2025 - 08:35 • Son Güncelleme: