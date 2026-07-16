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Ahbap Derneği soruşturmasında son dakika gelişmesi: Haluk Levent ve 14 kişi tutuklandı

16.07.2026 - 10:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayşe GÜREL/ İSTANBUL, (DHA)-

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 25’i adliyeye getirildi. Aralarında şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1Ahbap Derneği soruşturmasında son dakika gelişmesi: Haluk Levent ve 14 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

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HALUK LEVENT TUTUKLANDI


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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