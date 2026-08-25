AGS SONUÇLARI SORGULAMA 2026 | MEB-AGS ve ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ÖSYM sonuç ekranı

1

2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.Sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin ise ÖSYM tarafından şu ana kadar resmi bir saat duyurulmadı. Bu nedenle “sonuçlar saat 10.00’da” ya da başka bir saatte açıklanacak şeklindeki tahminleri kesin bilgi gibi değerlendirmemek gerekiyor.Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.