Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle Tendürek geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor
27.12.2025 - 23:59Güncellenme Tarihi:
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan yüksek rakımlı Tendürek geçidinde, kar ve tipi nedeniyle çok sayıda ağır tonajlı araç mahsur kaldı.
1
2
Bölgede etkili olan kar, gece saatlerinde artarak tipiye dönüştü.
3
Doğubayazıt ile Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek geçidinin 2 bin 400 rakımlı Somkaya köyü mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tır yolda kaldı.
4
Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde bölgeye giden Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, sürücülere kumanya ikram etti. Kızılay ekipleri yolda mahsur kalan bir kişiyi de kurtardı.
5
Jandarma ekiplerinin de bölgedeki çalışması sürüyor.
6
Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci de bölgede incelemede bulundu.
7
8