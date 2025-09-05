Ağrı'da hasat başladı! 20 gün sürecek! Verim düştü, sıcaklık rekor kırdı

2

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, tarlada çiftçilerle bir araya gelerek üreticilerin sorunlarını yerinde dinlediklerini belirtti. Hüseyinoğlu, "Birebir yapılan istişareler sayesinde sorunlara daha hızlı çözüm bulma imkânı elde ediyoruz. Bugün Yolugüzel köyümüzde Doğan Kaya çiftçimizin işletmesindeyiz. Kendisi 46 dönüm alanda kavun üretimi yapıyor. Ayrıca küçük alanlarda karpuz ve diğer sebzeler de yetiştiriliyor. İlimizde sebze ve meyveciliği geliştirmek için desteklerimiz sürüyor. 2024 yılında 500 üreticiye destek verdik, 2025 yılında ise 150 üreticiye ulaştık. Bu kapsamda sebze fidesi dağıtıyor ve meyve fidanları ile hibeler sağlıyoruz" dedi.