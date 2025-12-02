Afyonkarahisar'da hasat bitti! Tarlalardan depolara taşınıyor! Kilogram fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü

4

Patates tedarikçilerinden Hasan Camcı hasadın verimli geçtiğini ifade etti. Camcı, rekoltenin iyi olduğunu kaydederek, önümüzdeki yıldan da umutlu olduklarını dile getirdi. Fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğünü de belirten camcı, bu yıl birinci sınıf patatesin kilogram fiyatının 15-18 TL arasında satıldığını söyledi.