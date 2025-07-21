Adıyaman'da heyecan verici keşif! İzleri ortaya çıktı: Genç Tunç Çağı'ndan Roma'ya kadar burada yaşamışlar

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Yaklaşık 50 hektarlık bölgenin tescillendiğinde Adıyaman'ın en büyük sit alanı olacağını belirten Alkan, "Ne yazık ki bazı tahribat izlerine rastladık. Bu yüzden koruma süreci büyük önem taşıyor. Bölgede keşif çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.