'Adana'dan sonra cennet gibi' Trabzon'un saklı cenneti tatilcilerin gözdesi oldu
Kaynak : AA
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 1950'deki heyelanla oluşan ve 2010'da tabiat parkı ilan edilen Sera Gölü, turizm sezonunun gözde merkezi haline geldi. Sera Gölü, eşsiz manzarası, kolay ulaşımı ve serin sularıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor
Göl, ulaşım kolaylığı nedeniyle özellikle yaz mevsiminde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.
Van'dan ailesiyle birlikte kente gelen Sema Alpdağ, AA muhabirine, Karadeniz'in doğasının kendilerini şaşırttığını, yeşil ve mavinin bir arada olmasının hayranlık verici olduğunu söyledi.
Bölgenin doğasına ve insanlarına hayran kaldığını belirten Alpdağ, "Trabzon'a daha önce hiç gelmedik, coğrafya çok farklı. Rakımı çok yüksek yerlere çıktık, tırmandık. Buradaki insanlara hayran kaldım." dedi.
Hımhım, Adana'daki hava sıcaklığına dikkati çekerek, "Burası ile Adana arasında büyük bir sıcaklık farkı var. Burası çok iyi. Çok az nem var ama biz Adana'da daha sıcağına alışkın olduğumuz için bu bizi çok etkilemiyor. Trabzon'un havası çok güzel, çok serin. Doğasına bayıldık zaten her yer yemyeşil bunu çok sevdik." ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan'dan gelen Faiz Ali Assaidi de kentin doğasını çok sevdiklerini anlatarak, "Çok beğendim burayı çok doğal görünüyor. Hıdırnebi Yaylası'na da çıktık. Hıdırnebi'ye gidenlerin buraya kesinlikle uğramaları gerekiyor." dedi.