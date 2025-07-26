'Adana'dan sonra cennet gibi' Trabzon'un saklı cenneti tatilcilerin gözdesi oldu

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Hımhım, Adana'daki hava sıcaklığına dikkati çekerek, "Burası ile Adana arasında büyük bir sıcaklık farkı var. Burası çok iyi. Çok az nem var ama biz Adana'da daha sıcağına alışkın olduğumuz için bu bizi çok etkilemiyor. Trabzon'un havası çok güzel, çok serin. Doğasına bayıldık zaten her yer yemyeşil bunu çok sevdik." ifadesini kullandı.