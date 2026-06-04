Adana'da fiyatı düştü, dünya sıraya girdi! Yurt içi ve dışından sipariş yağıyor

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Kayseri'den gelen komisyoncu Can Kocakaplan da Adana karpuzuna talebin yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl tonajlar geçen yıla göre biraz daha güzel. Türkiye'de Adana karpuzunun yerini hiçbir yer tutmaz. Antalya karpuzunu bitirip geldik. Adana karpuzu açıkta yetiştiği ve güneşi direkt aldığı için daha lezzetli ve tatlı." diye konuştu.