Adana’da çiftçiye büyük destek! Atıl arazilere ayçiçeği ekilecek: Kazanç katlanıyor

Proje ile ilçede yaklaşık 12 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi hedeflenirken 453 üreticiye toplam 613 torba ayçiçeği tohumunun teslim edildiği belirtildi. 2026 yılı ekim sezonu hazırlıkları çerçevesinde teslim edilen tohumların toprakla buluşmasıyla bölgedeki bitkisel yağ üretimine stratejik katkı sunulduğu kaydedildi. Toplam bütçesi 4 milyon 596 bin 948 TL olan projenin yarısı olan 2 milyon 298 bin 474 TL’lik kısmının devlet tarafından hibe olarak karşılandığı ifade edildi.