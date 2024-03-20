Adalet Bakanı Tunç’tan önemli açıklamalar: ABD Eylem Tok ve oğlunu iade edecek mi?

KARA PARAYSA ORTAYA ÇIKAR

(CHP’deki para sayma görüntüleri): Sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında bu görüntüler yayınlanınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir adli soruşturma başlattı. O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başlandı. Onlar Cumhuriyet savcılığımızın takibinde. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Tabii bir açıklama yapıldı. Bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. Siyasi Partiler Kanunu’na göre bağışın şekli bellidir. Miktarı da bellidir. Yapılan kampanyada verilen hesap numaraları var. Bu hesap numaralarına yatan paralar mıdır bunlar? Acaba bir başka kaynaktan mı geliyor? İl binasının satışı denildi. Savcılık bu paraların kaynağını sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. Cumhuriyet savcılığı bu tereddütleri ortadan kaldıracak bir soruşturma gerçekleştirecektir. Eğer bir suç unsuru varsa, bir kara para varsa ortaya çıkacaktır. Sosyal medyada ‘Adalet nerede?’ diye yazmaya başladılar. ‘Savcılık niye el koymuyor?’ dediler. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. Benim yargıya talimat vermem, savcılığa talimat vermem söz konusu olamaz. (İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in tanık olarak çağırılması) O da çağırılıyor. Gelip ifade verebilir, vermezse, hakkındaki hazırlanacak fezleke Meclis’e gönderilir, dokunulmazlığı kaldırılırsa süreç işler.