Acarlar'da yaşayan herkes gece-gündüz çalışıyor: Onların lügatında 'tatil' yok! Üniversitelerde tez konusu oldu

Türkiye'nin her yerinden tırlarla gelen sebze ve meyvelerin dağıtımı Acarlar halinden yapılıyor. Pazarcı kadınlar tarafından halden özenle seçilerek alınan sebze ve meyveler at arabacı çocuklar tarafından buradan alınıp evlere servis ediliyor. Gelişen teknolojiye rağmen halen at arabalarının yoğun olarak kullanıldığı Acarlar'da yediden yetmişe eli ayağı tutan kadın erkek herkes ekmeğinin peşinde koşuyor.Rivayete göre Aydın'a yaklaşık 2 asır önce Afganistan tarafından geldikleri belirtilen Acarlar halkı, ömürlerini yaz kış çalışarak geçiriyor. Belde halkının görenleri şaşırtan hayat mücadelesi bazı üniversitelerde tez konusu bile olurken, Acarlar Aydın'a ayrı bir ekonomik hareketlilik sağlıyor.