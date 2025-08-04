Acarlar'da yaşayan herkes gece-gündüz çalışıyor: Onların lügatında 'tatil' yok! Üniversitelerde tez konusu oldu

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Acarlar'da baba mesleği halciliği sürdüren esnaf Halil Eskici, Ege'nin tüm illerine hatta Türkiye'nin pek çok şehrine Acarlar'dan mal satıldığını belirterek "Burada hayat 24 saat devam eder. Burada hayat gece saat 03.00'te başlar. Halde akşam 21.00'e kadar yoğunluk devam eder. Erkekler dışarıdan mal tedariği yapar. Kadınlarımız ise eksik kalan malları halden tamamlar. Bizim burada kimse boş durmaz. Herkes çalışır. Kız çocukları analarına yardım eder. Erkek çocukları da pazara gitmiyorsa at arabası ile taşımacılık yapar. Halden alınan ürünler pazarcının deposuna ya da arabasına kadar taşınıp yüklenir. Bu iş pazarcılık yapmayanlar için ayrı bir ekmek kapısıdır" diye konuştu.At arabacılığı yaparak hem yaz tatilini değerlendiren hem de aile bütçesine destek sağlayan çocuklar gününe göre bin, bin 500 TL para kazandıklarını ve hayatlarından memnun olduklarını belirttiler.