91 model araca cam tavan taktı! Bu görüntü sıfır araçlarda yok

"Görenler şaşırıyorlar, aracın markasını bile anlayamıyorlar. Çok güzel tepkiler alıyorum ama bir o kadar kötü tepki de alıyorum. Bu tepkiler özellikle amcalarımızdan geliyor. Onlar gençlik zamanlarında bu arabaların orijinallerine binmişler. Yani iyi tepki aldığım kadar kötü tepki de alıyorum. Kötü olarak 'Bu araba bu kadar yere yakınlaştırılır mı?', 'Bu arabaya bu jant takılır mı?', 'Tavanı kesilir mi? Yazık ediyorsunuz' diyorlar. Bir sürü teklif alıyorum ama ben kesinlikle satmak istemiyorum, düşünmüyorum, fiyat da telaffuz etmiyorum. Bana deseler ki şu parayı söylesek de mi vermezsin vermem. Satmayacağım. Lakabı Tosun. Tosunum diyorum ben aracıma."