91 model araca cam tavan taktı! Bu görüntü sıfır araçlarda yok

"Eskişehir’de ilk biz yaptık, çoğu 2024 araçta olmuyor"
Aracı ve açılan cam tavan hakkında konuşan Mesut Boru, "Araç demeyeyim. Oğlum, evlat adeta. Kendisi 1991 model, tavanını kestik. Eskişehir’de ilk biz yaptık, çoğu 2024 araçta olmuyor. Sadece dolu paket olarak sunuluyor ama benim aracım 91 model, açılır kapanır bir cam tavana sahip. Yazın hava güzel iken olabildiğince binmeye çalışıyorum. Aracımı kullanırken çok zevk alıyorum. Kesinlikle pis göremezsiniz, su vurmamaya çok özen gösteriyorum, özel bezlerle siliyorum. Zaten pis binmediğim için çok kirlenmiyor. Eylül ayında aracımı özel garajına koydum, brandasını çektim. Sırf sizin için şu anda çıkarttım" dedi.