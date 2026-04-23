89 yaşındaki vatandaş Atatürk Barajı'na girip boğuldu!
23.04.2026 - 11:34
Adıyaman'da 89 yaşındaki Abuzer Tanrıverdi isimli vatandaş Atatürk Barajı Göleti'ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Abuzer Tanrıverdi boğularak hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Ürgüç köyü yakınlarında meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Abuzer Tanrıverdi, Atatürk Barajı Göleti'ne girdi.
Bir süre sonra gözden kaybolan Tanrıverdi’yi görenlerin ihbarıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis dalgıç ekipleri, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından suda yapılan aramada Abuzer Tanrıverdi’nin cansız bedenine ulaştı. Tanrıverdi’nin cansız bedeni, yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.