8 bin TL yevmiye veriyorlar ama çalışacak işçi bulamıyorlar! Zahmeti çok, işi yapan servet kazanıyor

AT İLE ÇİFT SÜRENLERİN AYLIK GELİRİ 240 BİN TL



At ile çift sürmenin zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Doğan, "Bu atlar ile çift sürmenin günlük yevmiyesi 8 bin TL arası. Günlük 8 bin yevmiye ile aylık gelirin 240 bin TL oluyor. Bu memlekette kimin aylık maaşı 240 bin lira. Buna rağmen çalışacak işçi bulunamıyor. Ege Bölgesi'nde 12 ay iş var. Günlük çapa yevmiyesi ise 3 bin 500 lira. 3 bin liradan hesaplasak aylık gelir 90 bin TL olur. Vatandaş asgari ücret ile çalışıyorsa biz niye bu yevmiye ile geçinemiyoruz, ağlıyoruz" dedi.