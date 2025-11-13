73 yaşında dağcı oldu! Hatun teyzenin azmi gençlere taş çıkartıyor: 'Yaşıtlarım evde dizi izliyor, ben dağlarda geziyorum'

3

Okurkan, "Benim yaşıtlarım dizinin başından kalkmıyor ama ben dağlarda geziyorum. Kalbimden biraz rahatsızdım, ritim bozukluğum vardı ama dağlar bana iyi geldi. Zirveye ulaştım, şimdi de ne ilacım var ne derdim. Dağlar bana sağlığımı geri verdi. Gençler de çıksınlar, o dağ havasını alsınlar. Bir kez görsünler bir daha bırakamazlar. Çok tembel olduk, gençler, yaşıtlarım sürekli ekran başında. Ben herkesin doğaya çıkmasını, yürüyüş yapmasını isterim. Gidebildiğim yere kadar da dağlarda olacağım" diye konuştu.