7,7 milyon yıllık keşif şaşkına çevirdi! Dünyada eşi benzeri yok! "Mucize gibi bir şey"

Bu yıl kazıların çok verimli geçtiğini vurgulayan Başoğlu, "3 hortumlu memeli kafatası bulduk. Bir sezonda bunu bulmak mucize gibi bir şey. Şu an laboratuvarda üzerinde incelemeler yapıyoruz. Yeni sürprizlerle karşınıza gelebiliriz belki yepyeni bir türden bahsedeceğiz ancak biraz zamana ihtiyaç var, çalışmalarımız bitsin, tanımlamalarımız bitsin açıklama yapacağız. Bu yılın başka önemli buluntusu da kılıç dişli kaplandı. Geç miyosenin baskın yırtıcısı, köpek dişlerinin uzunluğu 25-30 santimetreyi buluyor. Epey iri ama günümüzde nesli tükenmiş bir canlı." diye konuştu.