68 yaşında kızını kandırdı, eşini salonda öldürdü! Şüpheler doğru çıktı, intihar etti

112 Acil Çağrı Merkez'ine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Hasan ve Satı Bulut çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yapılan çalışmanın ardından cenazeler otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde Hasan Bulut'un, Satı Bulut'u silahla öldürdükten sonra hayatına son verdiği tespit edildiği öğrenildi.