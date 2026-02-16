60 yaşında yarı çıplak sanayiyi bastı! İstanbul'da eski ortağını tehdit edip silah çekti

5





'MÜŞTERİLERLE VE ESNAFLA ARAMI BOZDULAR'



Fevzi Ş. ifadesinde, "Ergin B. ve Faruk D. iş yaptığım müşteriler ve esnafla aramı bozdular. Benim iş yaptığım müşterilerimi bulup aleyhimde konuşmalar yaptılar. Dün gece kafama takıldığı için alkollüyken bu şahıslar hakkında küfür içerikli video paylaştım. Faruk D. beni aradığında ise, 'Sen kimsin' dedim. Faruk D. de, 'Kocanım ben senin. Sen karına sahip çıkamadın, şimdi başkalarıyla' diyerek bana hakaret etti. Bende 'Neredesin sen' dedim. Faruk bana 'Gel dükkandayım' dedi. Ben de Faruk D.’nin dükkanına gittim. Dükkanın kapısını açarak 'Neredesin gel' deyince Faruk D. elinde sert bir cisimle yanıma doğru gelmeye başladı. Karısı Serpil D. araya girdi. Beni itti ve o esnada tırnağıyla burnumu çizdi. Ben de koşarak arabaya gittim ve kurusıkı tabancamı alarak havaya doğrulttum. O esnada orada bulunanlar araya girdi. Çevrede bulunan esnaf beni oradan uzaklaştırınca dükkanıma döndüm. Faruk D. bana, kızlarıma ve eski eşime hakaret ettiği için bu olay yaşandı. Kendimi kaybettiğimden böyle olaylar oldu" dedi.