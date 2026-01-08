50 yıl sonra ilk... Sonar taramasıyla tespit edildi! 'Yerini biliyoruz, gün yüzüne çıkartacağız'

1

30 Ocak 1975 tarihinde Marmara Denizi'ne düşen ve enkazı yarım asırdır bulunamayan Türk Hava Yolları'na ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir enkazı arayan Youtuber Nedim Kuru ve ekibi, son çalışmalarında sonar taramasıyla uçağın kokpit kısmına benzer bir yapı tespit ettiğini iddia etti. 42 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 yıldır enkazı bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli uçağın enkazını bulma çalışmaları devam ediyor. Youtuber Nedim Kuru ve ekibi Marmara Denizi Büyükçekmece ve Ambarlı çevresinde yaptığı araştırmalarda su altı dronu ile yaptığı dalışta daha önce uçağı enkaz parçalarına ulaştığını söylemişti. Dün bir kez daha enkazın olduğu ileri sürülen alana su altı dron ile dalış yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda sonar (radar) tarafından THY uçağının burun kısmına benzeyen bir görüntü tespit edildi.