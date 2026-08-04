5 yıl önce dikildi, şimdi yüzleri güldürüyor! Kütahya'da kadınların yeni gelir kapısı oldu
Kütahya'da 5 yıl önce oluşturulan Sıtkı Lavanta Vadisi'nde bu yıl en verimli hasat dönemi yaşandı. Hasadın tamamı kadın kooperatiflerine bağışlanırken, lavantalar sabun, yağ, kese ve çeşitli aromatik ürünlere dönüştürülerek kadınlar için yeni bir gelir kaynağına dönüşecek.
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Kütahya'da Sıtkı Lavanta Vadisi'nde 5 yıl önce dikilen lavantaların hasadı başladı. Bu yıl en verimli dönemine ulaşan lavantaların tamamı kadın kooperatiflerine bağışlanırken sabun, yağ, kese, buket ve farklı aromatik tatlar eşliğinde üründen ekonomik girdi sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı ve Sıtkı Lavanta Vadisi İşletmecisi iş insanı Nida Olçar, "Beş yıl önce diktiğimiz Lavantaların bu yıl en verimli halini aldık. Hasadımız çok verimli oldu. Biz de bunu kadın kooperatiflerimizle paylaşma kararı aldık. Kütahya Domaniç'ten kadın kooperatifimiz burada. Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle birlikte Gökçekuyu kadın kooperatifimiz aynı şekilde buradalar. Bu seneki lavanta hasadımızın tamamını kadın kooperatiflerimle bağışlıyoruz" dedi.
Lavantaların farklı ürünlere dönüştürülerek kooperatiflere sermaye oluşturabileceğini ifade eden Olçar, "Kooperatiflerimiz bu lavantaları sabun yapımında, yağ sıkımında, lavanta yağı üretiminde lavanta kesesi, lavanta buketi, lavantalı tereyağı ya da aromatik tatlar eşliğinde değerlendirip sermaye oluşturabilecekler. Lavantayı herkes farklı kullanıyor" diye konuştu.
Lavanta yağının farklı kullanım alanları bulunduğunu belirten Olçar, "Rahatlatıcı özelliği olduğu için lavantanın yağını genelde uyumayan çocuklar ya da uyku problemi olan yetişkinler kullanıyorlar. Aynı zamanda okula giden çocuklarda bit pire gibi dağılımın engellenmesinde faydalı olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. Lavantanın eczacılık, cilt ve saç bakımında da kullanıldığını anlatan Olçar, "Bir sürü eczacılık sektöründe, cilt bakımında toniklerde kullanılıyor, saç bakımında. Onun dışında biz bu yıl tereyağını denedik. Çok farklı oldu. Zaten yağını geçtiğimiz yıllarda ihraç etmiştik. Toniklerini yaptık. Keselerimizi ve sabunlarımızı da gelen misafirlerimize hediye amaçlı kullanıyoruz" dedi.
Hasada katılan Domaniç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucusu Nazife Uslu ise lavanta hasadına davet edilmelerinin kendileri açısından önemli bir destek olduğunu söyledi.Olçar'ın kendilerine lavanta sabunu üretimi konusunda da destek sözü verdiğini belirten Uslu, "Bize sözde verdi. Lavantanın sabununu çıkarmak için kalıplardan ve makinesini sponsor olayım dedi. Kendisine bu arada çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz daha önce hiç sabun yapmadık. İlk defa yapacağız. Biz yağını yapıyorduk şu ana kadar" ifadelerini kullandı.Ürettikleri lavanta yağından da söz eden Uslu, "Yağımız Kütahya'da 35 kazanda birinci kalite dedi, Dumlupınar Üniversitesi. İnşallah çoğaltmayı düşünüyoruz. Nida Hanım'dan da ileriki zamanlarda lavanta projemiz olur inşallah" dedi.
Ürünlerin satışına ilişkin de bilgi veren Uslu, "Bizim web sitelerimiz var. Sosyal medya hesaplarımız var. Bir de Nida Hanım'ın sponsor olacağı yerler varmış. Otel ve büyük marketlerde satışını gerçekleştireceğiz inşallah. Nida Hanım'ın da destekleriyle" diye konuştu.Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği Başkanı Münevver Kepenek de lavantaların kadın kooperatifleriyle paylaşılmasını anlamlı bulduklarını belirtti. Kepenek, "Nida Hanım'ın yaptığı davranış çok güzel. Kadın çiftçilerle bunu paylaşması. Ben de Eskişehir'den geliyorum. Bizim de bir kooperatifimiz var Gökçe Kuyu Ekolojik Köy Projemiz var. Lavanta ekim alanlarımız var. Böyle bir konuda hem Nida Hanım'ın çağrısına kulak vermek istedik hem de hasada destek olmak istedik" dedi.Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği'nin çalışmalarına da değinen Kepenek, "Aynı zamanda Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneğimiz var. Ben de derneğin kurucu ve halen başkanıyım. Nida Hanım'ı da bir kadın çiftçi olması nedeniyle ayrıca kutluyorum. Tarım işlerinin önemi ve kadınların bu işi yapıyor olması da ayrıca takdire şayan bir durum. Lavantanın birçok kullanım alanı var" ifadelerini kullandı.
Lavantayı kendi çalışmalarında daha çok yağ olarak değerlendirdiklerini belirten Kepenek, "Biz daha çok lavanta yağı olarak değerlendiriyoruz. Genelde kooperatif olarak ürünlerimizin satışını gerçekleştiriyoruz. Lavanta yağı olarak da bireysel veya yerel pazarlarda ya da internet üzerinden satış yaptığımız yerlerde değerlendiriyoruz" diye konuştu.