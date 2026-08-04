5 yıl önce dikildi, şimdi yüzleri güldürüyor! Kütahya'da kadınların yeni gelir kapısı oldu

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Ürünlerin satışına ilişkin de bilgi veren Uslu, "Bizim web sitelerimiz var. Sosyal medya hesaplarımız var. Bir de Nida Hanım'ın sponsor olacağı yerler varmış. Otel ve büyük marketlerde satışını gerçekleştireceğiz inşallah. Nida Hanım'ın da destekleriyle" diye konuştu.Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği Başkanı Münevver Kepenek de lavantaların kadın kooperatifleriyle paylaşılmasını anlamlı bulduklarını belirtti. Kepenek, "Nida Hanım'ın yaptığı davranış çok güzel. Kadın çiftçilerle bunu paylaşması. Ben de Eskişehir'den geliyorum. Bizim de bir kooperatifimiz var Gökçe Kuyu Ekolojik Köy Projemiz var. Lavanta ekim alanlarımız var. Böyle bir konuda hem Nida Hanım'ın çağrısına kulak vermek istedik hem de hasada destek olmak istedik" dedi.Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği'nin çalışmalarına da değinen Kepenek, "Aynı zamanda Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneğimiz var. Ben de derneğin kurucu ve halen başkanıyım. Nida Hanım'ı da bir kadın çiftçi olması nedeniyle ayrıca kutluyorum. Tarım işlerinin önemi ve kadınların bu işi yapıyor olması da ayrıca takdire şayan bir durum. Lavantanın birçok kullanım alanı var" ifadelerini kullandı.