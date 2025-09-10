5 farklı ülkeden Kayseri'yi 'kazmaya' geldiler!
Kaynak : İHA
Kayseri'de "Anadolu tarihinin başladığı yer" olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, uluslararası bir bilimsel iş birliğine ev sahipliği yapıyor. 77 yıldır aralıksız süren kazı çalışmalarında günümüzden 4 bin yıl önce Anadolu insanının okuma ve yazmayı bu topraklarda kurulan ilişkiler sayesinde öğrendiğini vurgulayan Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, 6 bin 500 yıl öncesine dayanan arkeolojik bulgularla, Kültepe'nin her dönemde uluslararası ilişkilere açık bir merkez olduğunu belirterek, kazıların kültürel mirasımıza ışık tutmaya devam ettiğini söyledi.
Kayseri'de 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'ndeki kazılara 5 ülkeden gelen arkeologlar da katılıyor. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Avusturya'dan, Japonya'dan, Kore'den, Amerika'dan, İtalya'ya kadar birçok ülkeden gelen insanlar bizimle birlikte çalışıyor" dedi.
Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan ve 77 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ediyor.
Tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik keşif ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe'nin her dönemde uluslararası ilişkilere açık bir yer olduğunu ve günümüzden 4 bin yıl önce Anadolu insanının kurduğu ilişkiler sayesinde okuma ve yazmayı Kültepe'de öğrendiğini aktaran Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu, "Kültepe'de yapılan kazılarda sürekli olarak yeni verilere, keşiflere, belgelere, objelere ulaşabiliyoruz. Biz şimdiye kadar Kültepe'deki yerleşimi yaklaşık olarak 6 bin 500 yıl öncesine kadar götürdük. Şu an için ulaşabildiğimiz en erken tabaka ama eminim daha erken dönemlere de ulaşmak mümkün olacak. Bildiğiniz gibi Kültepe çok geniş bir alanı kapsıyor ve tepe kısmı birden fazla tepeden oluşmuş bir höyüktür. Burada bizim aslında bölgeden bildiğimiz ama şimdiye kadar rastlamadığımız bazı eserlere de rastlamıştık. Örnek olarak Mezopotamya bağlantılı günümüzden 6 bin 500 yıl öncesine tarihleyebileceğimiz bazı mühürleri görebiliyoruz. Aynı şekilde buna bağlı olarak Mezopotamya kültürüne ait seramik kalıntılarına da rastlıyoruz.
Bunlar bizim Kültepe'nin her dönemde uluslararası ilişkilere açık olduğunu gösteriyor. Her dönemde Kültepe bunu geleneksel hale getirmiş, sürekli olarak uzak bölgedeki insanlarla ilişki içinde olmuşlar. Dolayısıyla bütün Kültepe yerleşimi boyunca Anadolu ve tabii ki Kültepe; sürekli olarak komşularıyla iş birliği içinde olmuşlar. Bu da Kültepe'nin neden önemli olduğunu da gösteriyor. Sürekli olarak bu tür bağlantılara sahip olan bir ülke çok daha kolay zenginleşebiliyor, daha farklı boyutta kültürel gelişimini tamamlayabiliyor. Sonrasında biliyoruz ki günümüzden 4 bin yıl önce Anadolu insanı bu kurduğu ilişkiler sebebiyle ilk kez okumayı ve yazmayı burada öğreniyor. Burası; önemini kaybetmemiş, her ne kadar Kayseri'de başka büyük merkez olmasına rağmen Kültepe yine o merkeze bağlı olarak da uluslararası ilişkilere sahne olmuş bir yer. Dolayısıyla her zaman metropolitan karakterini korumuş ve her zaman böyle ilişkilere açık bir yer olmuş Kültepe. Kültepe bugün düşündüğümüzde Kayseri'nin hemen 20 kilometre kadar yanında. Bugün yine Kayseri de aynı şekilde metropolitan özelliğini, çok kimlikli demografisini devam ettiriyor. O yüzden şaşılacak bir şey değil. Bundan sonra da Kültepe ya da Kayseri bazında bu ilişkiler bütün dünya ile devam edecek" dedi.
5 farklı ülkeden kazılara katılan ekip üyeleri ile birlikte Anadolu tarihine ışık tutmaya devam ettiklerini sözlerine ekleyen Kulakoğlu, "Bizim kazımız uluslararası ilişkiler ile yaşamış bir kazı. Kazı tarihçesine baktığımız zaman da Kültepe'de yine şu anda bile en az 5 farklı ülkeden ekip üyesi ile birlikte çalışıyoruz. Bu ülkeler arasında Avusturya'dan, Japonya'dan, Kore'den, Amerika'dan, İtalya'ya kadar birçok ülkeden gelen insanlar bizimle birlikte çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sayesinde bu ilişkileri kurabiliyoruz. Bakanlık olmak üzere Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.