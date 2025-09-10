5 farklı ülkeden Kayseri'yi 'kazmaya' geldiler!

4

Bunlar bizim Kültepe'nin her dönemde uluslararası ilişkilere açık olduğunu gösteriyor. Her dönemde Kültepe bunu geleneksel hale getirmiş, sürekli olarak uzak bölgedeki insanlarla ilişki içinde olmuşlar. Dolayısıyla bütün Kültepe yerleşimi boyunca Anadolu ve tabii ki Kültepe; sürekli olarak komşularıyla iş birliği içinde olmuşlar. Bu da Kültepe'nin neden önemli olduğunu da gösteriyor. Sürekli olarak bu tür bağlantılara sahip olan bir ülke çok daha kolay zenginleşebiliyor, daha farklı boyutta kültürel gelişimini tamamlayabiliyor. Sonrasında biliyoruz ki günümüzden 4 bin yıl önce Anadolu insanı bu kurduğu ilişkiler sebebiyle ilk kez okumayı ve yazmayı burada öğreniyor. Burası; önemini kaybetmemiş, her ne kadar Kayseri'de başka büyük merkez olmasına rağmen Kültepe yine o merkeze bağlı olarak da uluslararası ilişkilere sahne olmuş bir yer. Dolayısıyla her zaman metropolitan karakterini korumuş ve her zaman böyle ilişkilere açık bir yer olmuş Kültepe. Kültepe bugün düşündüğümüzde Kayseri'nin hemen 20 kilometre kadar yanında. Bugün yine Kayseri de aynı şekilde metropolitan özelliğini, çok kimlikli demografisini devam ettiriyor. O yüzden şaşılacak bir şey değil. Bundan sonra da Kültepe ya da Kayseri bazında bu ilişkiler bütün dünya ile devam edecek" dedi.