5 ay geçti ama onlar vazgeçmedi! Hakkarili aile Avaşin Deresi'nde aramaya devam ediyor

3

ARAMA ÇALIŞMALARINA BÖLGE HALKI DA DESTEK VERDİ



Derenin su seviyesinin düşmesi ve ailenin talebi üzerine bölgede 7 Ağustos'ta yeniden arama çalışması yapıldı. JAK, AFAD ve polis dalgıç ekiplerinin yanı sıra bölge halkı ve Kom'un yakınları çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 6 kilometrelik alanda yapılan bu alan taranmasında da herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Yetkililer, 20 Ağustos'ta yaptıkları son çalışmanın ardından ise şimdiye kadar bölgede toplamda 5 kez su altı ve su üstü arama yapıldığını ancak herhangi bir iz tespit edilemediğini belirterek çalışmalarını sonlandırdı.