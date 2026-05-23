43 ilin geçiş noktası 'kilit kavşak'ta bayram trafiği havadan görüntülendi: Araçlar adım adım ilerledi
23.05.2026
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolasıyla yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kara yollarında kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluştu.
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de de trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.
Özellikle Ankara yönünden gelen sürücüler, Kırıkkale üzerinden Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu illerine doğru ilerledi.
Kentte trafik akışı genel olarak kontrollü şekilde sağlanırken, araç sayısında zaman zaman artış görüldü.
Polis, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kritik noktalarda tedbir aldı.
