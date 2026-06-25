40 yıllık atıl fabrikada üretim başladı! Etten daha çok protein içeriyor: Çürümeye terk edilmişti, şimdi siparişlere yetişemiyor!
Amasya'da yaşayan gıda mühendisi Özge Öksüz, endüstriyel kenevir bitkisinin mucizevi tohumlarını yüksek teknolojiyle işleyerek etten daha yüksek protein değerine sahip, glutensiz ve yüksek lifli kenevir kurabiyesi geliştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 yıl önce (2019 yılında) kenevir üretiminin canlandırılması yönünde yaptığı tarihi çağrıyı kendilerine vizyon edinen aile, bölgede 40 yıldır atıl duran fabrikayı devlet desteğiyle Türkiye'nin ilk %100 kenevir iplik tesisine dönüştürdü. Şimdi ise kadın kooperatiflerinin de güçlü lojistik iş birliğiyle kenevir, gıda sektöründe dünyaya ihraç edilecek bir "süper besin" haline geliyor.
Amasya'da yaşayan gıda mühendisi Özge Öksüz, yapımında kenevir kullanılan kurabiyelerin etten daha çok protein içeren özelliğe sahip olduğunu belirtti.
"KENEVİR ETTEN DAHA ÇOK PROTEİN İÇERİYOR"
5 yıl önce kenevirden ürünler geliştirmeye başladığını hatırlatıp kenevir tohumu tozu ekleyerek ürettikleri kurabiyenin en çok sattıkları ürünler arasında yer aldığını anlatan Özge Öksüz, "Kenevirden yaptığımız kurabiyeler etten daha çok protein içeriyor. Yüzde 30 protein ve yüzde 50 civarında lif içermekte. Uzun süre tokluk sağlayabilen ve ürün geliştirdik. Aynı zamanda gluten içermeyen bir ürün" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KENEVİR ÇAĞRISINI HATIRLATTI
Tekstil, kâğıt üretimi, inşaat malzemeleri, gıda, kozmetik ve tıp gibi çok geniş bir yelpazede ham madde olarak kullanılan çok yönlü bir bitki olan endüstriyel kenevir üretimi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 yıl önce Türkiye'de yeniden canlandırılması ve desteklenmesi çağrısını hatırlatan Öksüz, "Umudumuz kenevir. Yurtdışında kıymeti çok iyi biliniyor. Türkiye'den ise herkese öğretmek boynumuzun borcu" diye konuştu.
40 YILDIR ATIL DURUMDAKİ FABRİKA YENİDEN ÜRETİME GEÇMİŞTİ
Bölgede yaklaşık 40 yıldır atıl durumda olan eski ip sicim urgan fabrikasının 2 yıl önce kenevir işlemek üzere devletin desteğiyle yeniden faaliyete geçirilerek Türkiye'nin ilk ve tek yüzde 100 kenevirden iplik üreten tesisi haline getirilmesi de umut oldu.
"DÜNYA KENEVİR ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YAPIYOR"
Tesisin yeniden üretime başlamasında gayreti olan Gümüşhacıköy İp Sicim Urgan Küçük Sanat Kooperatifi Başkanı Ümit Yetişir ve kızı Özge Öksüz ile işbirliği yapmayı planlayan Suluova Üreten Eller Kadın Girişimcileri Kooperatifi Başkanı Canan Oral da, "Dünya kenevir üzerinde çalışmalar yapıyor. Özel kumaşlar, besinler üretiliyor. Bence ellerinde bir cevher var. Umarım bunun farkındadırlar" şeklinde konuştu.