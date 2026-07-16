40 derece sıcak, dinmeyen toz: Hataylı üreticilerin kavurucu patoz mesaisi!

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Sıcak havada su içerek güneşten korunduklarını söyleyen üretici Mehmet Türkoğlu, "Burada gördüğünüz gibi patoz makinesinden buğday ve arpanın saplarını çekiyoruz. Önce tarlayı sürüp tohumlarını ekiyoruz, Rabbim bize yağmurla bereketini veriyor. Ondan sonra buğday çıkıyor ve hasat ediyoruz. Bu patoz makinesiyle buğday saplarını koyup çektikten sonra buğday ve saman oluyor. Hava sıcak oluyor, bu işte çok toz var. Buğday saplarından olan samanları çuvallara koyuyoruz. Sabah 11.00 gibi başladık ve saat 04.00'e kadar devam ediyoruz. İşimiz olduğunda her zaman yapıyoruz. Sıcak havalar bizi çok zorluyor. Sıcak havadan korumak için su içiyoruz veya gölge yere oturuyoruz" dedi.