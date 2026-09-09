4 ayda 55 madalya kazandı: Köyde Berivan, pistlerde şampiyon oldu

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Elif'in amcası Sabri Çelik de, yeğeninin başarılı bir öğrenci olmasının yanı sıra önemli dereceler elde etmiş başarılı bir sporcu olduğunu da söyleyerek, "Yeğenim Elif çok başarılı bir öğrencidir. Birçok yerde birinci oldu. Avrupa'da ve Türkiye'de önemli dereceler elde etti. Çok başarılı ve iyi bir sporcudur. Hem bizleri hem de ülkemizi temsil ettiği için çok mutlu ve gururluyuz. Başarılı bir öğrenci, aynı zamanda çok iyi bir sporcudur. Ben buradan büyük kulüplere ve iş insanlarına sesleniyorum. Böyle başarılı bir sporcuya sahip çıksınlar, ona destek olsunlar" ifadelerini kullandı.