30 yıldır en kaliteli balı yapmak için uğraşıyor!

Arıcılık süreci hakkında detaylı bilgi veren Yunus Es, arıların bakımından kovanların temizliğine ve bal hasadına kadar tüm aşamaları titizlikle yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, mevsimlerin arılar üzerindeki etkilerini ve arıcılığın inceliklerini anlatırken kışın arıların üşümemesi için kovanların altına kışın ise üstüne köpük koyarak sıcak ve soğuğu engelliyor. Bugün, 60 yaşında olmasına rağmen hala büyük bir enerji ve istekle arıcılık yapmaya devam eden Es, genç nesillere de arıcılıkla ilgili bilgi ve tecrübelerini aktarmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ererek, "Arıcılık, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Herkese tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi.