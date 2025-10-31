Hasat 3 dakika sürüyor! Üreticilere 233 tane hibe edildi: İş gücü azalıyor, maliyetler düşüyor

2

Antalyalı, IPARD Programı kapsamında verilen biçerdöver desteklerinin üreticiye zaman, iş gücü ve maliyet avantajı sağladığını belirterek, "Kurumumuz tarafından özellikle tarım ve kırsal kalkınma alanında 17 farklı sektörde biz destek veriyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımıza yaklaşık 2 milyar avroluk destek verdik. 26 bin proje uyguladık ve bu uygulamış olduğumuz projelerde 700 milyon avro da vergi muafiyeti sağlayarak yaklaşık ülkemizde 5 milyar avroya yakın bir yatırım gerçekleşmesini sağladık. Burada tabii 105 bin civarında bir istihdam sağlandı. Biz makine ekipman destekleri kapsamında birlikte üretimi desteklemeye çalışıyoruz. Burada birlikte üretimde de makine parkları kurmak istiyoruz. Bu makine parklarında üreticilerimizin bazı alet, ekipmanları direkt kendi imkanlarıyla almaları oldukça zor. Ancak kooperatiflerimiz, üretici örgütlerimiz birlikte üretim yaparak birlikte bir proje hazırlayıp bizden biçerdöver alabiliyorlar. Bugüne kadar yaklaşık 233 tane biçerdöver desteği verdik. Bunlara yaklaşık 143 proje kapsamında ve 887 milyon liralık bir destek sağlamış olduk" dedi.