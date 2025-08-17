3 dakikada 1 kilo lokum yedi! Hatay'da ödülü kazandı

3

23. Geleneksel Kültür Sanat ve Aba Güreşi festivalinin açılışını vatandaşlarla birlikte yaptıklarını ifade eden Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, "Bu yıl '23. Geleneksel Kültür Sanat ve Aba Güreşi' festivalimizin açılışını bugün vatandaşlarımızla birlikte coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Yayladağı Belediyesi olarak her yıl daha güzel festival için planlamalar yapıyoruz ve bu sene 23'üncüsünü düzenliyoruz. Yaptığımız festivallerde özellikle Yayladağı'nı anlatan etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Konserlerimiz başlıyor, yerelden 2 sanatçı kardeşimiz ve İlyas Yalçıntaş konseriyle bu gecemizi taçlandırmış olacağız. Pazar günü çok büyük bir organizasyona imza atacağız. Her yıl aba güreşini Türkiye düzeyinde yapıyorduk. Bu sene ise uluslararası şampiyonaya çevirdik. Türkiye geleneksel güreşler federasyonu yine katkılarıyla yapıyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi bu seneki festivalimize ortak oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi ortak olunca biz de aba güreşimizi bir üst seviyeye taşımak istedik. İlk defa dünyanın dört ülkesinden katılımla birlikte bine yakın sporcuyla Pazar sabahtan itibaren aba güreşi uluslararası şampiyonasını başlatıyoruz. Festivalimiz hayırlara vesile olsun. Her yıl yapmayı yüce rabbim bizlere nasip eylesin" ifadelerini kullandı.