2'İNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? 2026 ara tatil uzatıldı mı? İkinci dönem ara tatili ne zaman?
2'inci ara tatil ne zaman? 2026 ara tatil uzatıldı mı? Ara tatil ramazanın ayına mı denk geliyor? son günlerde en çok aranan soruların başında gelen bu soruların hepsine cevap vereceğiz. Ara tatilin bayrama denk gelmesiyle 2026 ara tatil ne zaman? sorularının cevabını binlerce aile arıyor. İşte 2026 Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre ikinci dönem ara tatil tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle sömestr dışında iki ara tatil daha faaliyete girdi. Bu ara tatillerin birincisi sömestrdan önce iken ikinci ara tatil ise sömestrdan sonra Mart ayında başlıyor. 2026 ikinci ara tatilin Ramazan ayının sonlarına denk gelmesiyle 'ara tatil uzatıldı mı? ikinci ara tatil bayramla birleştirildi mi? ve ara tatil ne zaman?' soruları gündeme geldi.
Ara tatil MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. 2'inci dönem ara tatil, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler mart ayında 5 günlük bir ara tatil yapmış olacak.
Takvim detaylarına bakıldığında 2026 ikinci ara tatilin, Ramazan Bayramı ile aynı tarihlere denk geldiği görülüyor. Ramazan Bayramı’nın 20-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle, ara tatilin son günü bayramın ilk gününe denk geliyor. Bu durum, ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleştiği anlamına geliyor.
2'inci dönem ara tatil ile Ramazan Bayramı’nın peş peşe gelmesi, özellikle öğrenciler ve aileler için tatil süresinin fiilen uzamasını sağlayacak. Hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, bu dönem eğitim yılı içinde önemli bir dinlenme aralığı sunuyor.
Özetle, 2026 2. dönem ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak ve Ramazan Bayramı ile birleşecek. Bu gün itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatilin uzatıldığına dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.