2'İNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? 2026 ara tatil uzatıldı mı? İkinci dönem ara tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle sömestr dışında iki ara tatil daha faaliyete girdi. Bu ara tatillerin birincisi sömestrdan önce iken ikinci ara tatil ise sömestrdan sonra Mart ayında başlıyor. 2026 ikinci ara tatilin Ramazan ayının sonlarına denk gelmesiyle 'ara tatil uzatıldı mı? ikinci ara tatil bayramla birleştirildi mi? ve ara tatil ne zaman?' soruları gündeme geldi.