250 öğrencisini ve 6 öğretmenini depremde kaybeden okulda Öğretmenler Günü buruk karşılanıyor

Öğrencilerini kaybetmenin acısını anlatan Çubuk, şunları kaydetti: "15 öğrencim melek oldu. Konduramıyorsunuz. Ölüm soğuk bir kelime, çocuklara hiç yakışmıyor. Bu, bir öğretmenin yaşayabileceği çok kötü bir deneyimdi. Beş yetim ve öksüz kalan öğrencim var. Üçüyle eğitimimize devam ettik, dördüncü sınıfı birlikte bitirdik. Öğrencilerim şu an beşinci sınıfta. Çok büyük bir kayıp ve travma yaşadılar. Okulumuzun diğer sınıflarında da yetim ve öksüz çocuklarımız var. En büyük dileğim, onlara eğitimlerinde eksiksiz destek sağlanması ve burs imkanı sunulması."