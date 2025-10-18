GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem25 yaşındaki imamdan örnek proje: Çocuklar için köye spor ve sinema salonu kurdu!
HaberlerGündem Haberleri 25 yaşındaki imamdan örnek proje: Çocuklar için köye spor ve sinema salonu kurdu!

25 yaşındaki imamdan örnek proje: Çocuklar için köye spor ve sinema salonu kurdu!

18.10.2025 - 11:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu köyünde görev yapan 25 yaşındaki imam Bilalcan Kurtboğan, çocukların camiye olan ilgisini artırmak ve köy gençlerine sosyal bir alan yaratmak amacıyla örnek bir projeye imza attı.

125 yaşındaki imamdan örnek proje: Çocuklar için köye spor ve sinema salonu kurdu!

Bolu’nun Göynük ilçesinde Himmetoğlu köyünde imamlık yapan 25 yaşındaki Bilalcan Kurtboğan, çocukların camiye ilgisini artırmak ve köy gençlerine sosyal alan kazandırmak amacıyla, kendi maaşıyla spor salonu, sinema salonu ve oyun merkezi kurdu.Kurtboğan, "Burada ben hem öğretmenlik hem de imamlık yapıyorum. Böyle olmaya da devam edeceğim" dedi.

225 yaşındaki imamdan örnek proje: Çocuklar için köye spor ve sinema salonu kurdu!

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu köyünde görev yapan imam Bilalcan Kurtboğan (25), üç yıldır sürdürdüğü görevinde çocuklara yönelik örnek bir projeye imza attı.

325 yaşındaki imamdan örnek proje: Çocuklar için köye spor ve sinema salonu kurdu!

Camide çocukların daha fazla vakit geçirmesini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Kurtboğan, son olarak köyde spor salonu ve sinema salonu yapılması için kolları sıvadı. Muhtarlığın da katkısıyla atıl haldeki köyün eski okulu tadilata girdi.

425 yaşındaki imamdan örnek proje: Çocuklar için köye spor ve sinema salonu kurdu!

Yaklaşık 4 ayda büyük bir bölümü tamamlanan gençlik merkezi için Kurtboğan maaşının büyük bir bölümünü buraya ayırdı. Projede tenis masası, langırt, dart, PlayStation odası ve fitness salonu da yer alıyor.

525 yaşındaki imamdan örnek proje: Çocuklar için köye spor ve sinema salonu kurdu!

25 yaşındaki imam Bilalcan Kurtboğan, "Himmetoğlu köyünde imamlık yapıyorum. Buraya geleli 3 sene oldu. Bu hizmete başlamamın sebebi Trabzon’da bir hocamızı görmüştüm. Caminin alt katına spor salonu yapmış. Çocuklarımıza teşvik amaçlı. Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar.

625 yaşındaki imamdan örnek proje: Çocuklar için köye spor ve sinema salonu kurdu!

Bende çocukları hem severim hem de çocuklar camiye gelsin diye uğraşırım. 3 senedir çocuklarımıza yarışma yapıyorum. Kuran okuma yarışmasında birinciye 15 bin lira, ikinciye bisiklet ve üçüncüye tablet veriyorum. Böyle üst üste yarışmalar yaptık. En sonunda karar verdim.

725 yaşındaki imamdan örnek proje: Çocuklar için köye spor ve sinema salonu kurdu!

Hem köyümüzün menfaati adına bir yer yapalım, o yerde spor salonu olsun, sinema salonu, oyun merkezi olsun. Hem çocuklar gelsin hem de eğlensin diye böyle bir şey kurduk. Muhtarımız da sağ olsun maddi ve manevi destek veriyor" ifadelerine yer verdi.

825 yaşındaki imamdan örnek proje: Çocuklar için köye spor ve sinema salonu kurdu!

Kendi maaşıyla yapım çalışmalarına destek verdiğini söyleyen Kurtboğan, "Askerden geldikten sonra buraya yoğunlaştım. 4 aydır kendi memleketime gidemiyorum. Çünkü ustalara para vermekten, malzeme almaktan gidemedim. Kendi maaşımla, burayı yürütüyoruz bir şekilde.

925 yaşındaki imamdan örnek proje: Çocuklar için köye spor ve sinema salonu kurdu!

Şu gördüğünüz yapının çoğu benim maaşımla oldu. Burası 1 senede bitmezse 2 senede biter. Ben bu yola çıkarken kendi maaşımı hesap ederek çıktım. Bu sene olmazsa bir dahaki sene olur. Bütün herkesten de ayrıca destek bekliyoruz. Binanın yarısı kırmızı-beyaz renklerinde Boluspor için.

1025 yaşındaki imamdan örnek proje: Çocuklar için köye spor ve sinema salonu kurdu!

Diğer yarısı da yeşil-siyah oda Sakaryaspor için. En büyük hayalim futbolcu olmaktı, bazı engellerden dolayı olamadım. İnşallah biz bunu yapacağız. Rabbimizin bir ayeti kerimesi var, ‘Her zorluktan sonra 2 tane kolaylık vereceğim’ ben buna iman ettim. Burada ben hem öğretmenlik hem de imamlık yapıyorum. Böyle olmaya da devam edeceğim" dedi.

1125 yaşındaki imamdan örnek proje: Çocuklar için köye spor ve sinema salonu kurdu!

Himmetoğlu köyü Muhtarı Mehmet Kaya, "Meselemiz Himmetoğlu köyünü daha güzel hale getirmek. Köyümüzde atıl vaziyette bekleyen bir okul vardı. Bu hale getirdik hocamızla beraber. Çevre köyün gençleri de buraya geliyor. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.