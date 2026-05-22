25 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kargolar pazartesi günü açık mı?
25 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Kargolar 25 Mayıs’ta çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu? Bayram öncesi milyonlarca kişinin merak ettiği soruların yanıtı netleşti. İşte 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi, bankaların çalışma durumu ve kargo şirketlerinin güncel mesaisi…
25 Mayıs Pazartesi günü bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram öncesi planlarını netleştirmek isteyen milyonlarca vatandaş, “25 Mayıs bankalar açık mı?”, “kargolar pazartesi hizmet veriyor mu?” ve “Kurban Bayramı tatili hangi gün başlıyor?” sorularına yanıt arıyor. Özellikle idari izin kararı sonrası kamu kurumlarının durumu merak edilirken, özel sektör, bankalar ve kargo şirketlerinin çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 25 Mayıs Pazartesi çalışma durumu, 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi ve kargo hizmetlerine ilişkin tüm detaylar…
25 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?
Bayram planı yapan veya finansal işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için en kritik sorunun cevabı net:
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü bankalar açık. Bankalar 26 Mayıs Arefe günü öğleye kadar açık olacak.
Kurban Bayramı öncesinde kamu çalışanları için idari izin uygulanacak olsa da bu durum bankaları kapsamıyor. Çünkü bankalar özel sektör kapsamında faaliyet gösteriyor. Bu nedenle:
Tüm özel ve kamu bankaları normal mesai saatlerinde hizmet verecek
Şubelerden işlem yapılabilecek
EFT, havale ve FAST işlemleri devam edecek
Kısacası, 25 Mayıs Pazartesi günü banka işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4. günleri resmi tatil kapsamındadır. Bu süreçte bankaların çalışma durumu şu şekildedir:
27 Mayıs Çarşamba (Bayramın 1. Günü): KAPALI
28 Mayıs Perşembe (Bayramın 2. Günü): KAPALI
29 Mayıs Cuma (Bayramın 3. Günü): KAPALI
30 Mayıs Cumartesi (Bayramın 4. Günü): KAPALI
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?
“Bayram tatili ne zaman başlıyor?” sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
2026 Kurban Bayramı takvimi:
Arefe günü: 26 Mayıs Salı (yarım gün tatil)
Bayram 1. gün: 27 Mayıs Çarşamba
Bayram 2. gün: 28 Mayıs Perşembe
Bayram 3. gün: 29 Mayıs Cuma
Bayram 4. gün: 30 Mayıs Cumartesi
Resmi takvime göre bayram tatili arefe günü öğleden sonra başlıyor. Ancak 2026 yılında alınan idari izin kararıyla birlikte:
25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı’nın bir kısmı tatil kapsamına alındı
Böylece kamu çalışanları için tatil süresi uzatıldı
Bu uygulama yalnızca kamu çalışanlarını kapsar, özel sektör için geçerli olmayabilir.
25 MAYIS PAZARTESİ KARGOLAR AÇIK MI?
E-ticaret kullanıcıları ve gönderi bekleyenler için önemli soru:“Kargolar 25 Mayıs’ta çalışıyor mu?”
Evet, kargolar açık ve hizmet veriyor.
25 Mayıs resmi tatil olmadığı için:
Tüm özel kargo firmaları normal dağıtım yapar
PTT Kargo da hizmet vermeye devam ederGün içinde kargo gönderimi ve teslimatlar gerçekleştirilirAncak bayram yoğunluğu nedeniyle:Teslimat süreleri uzayabilirŞubelerde yoğunluk yaşanabilir
25 MAYIS’TA HANGİ KURUMLAR AÇIK, HANGİLERİ KAPALI?
Bayram öncesi idari izin nedeniyle kurumlar arasında farklılık bulunuyor:
+ Açık olanlar:
Bankalar
Kargo şirketleri
Özel sektör işletmeleri
Hastaneler
* Kapalı olanlar:
Belediyeler
Nüfus müdürlükleri
Tapu ve vergi daireleri