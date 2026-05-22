25 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kargolar pazartesi günü açık mı?

25 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?



Bayram planı yapan veya finansal işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için en kritik sorunun cevabı net:



25 Mayıs 2026 Pazartesi günü bankalar açık. Bankalar 26 Mayıs Arefe günü öğleye kadar açık olacak.



Kurban Bayramı öncesinde kamu çalışanları için idari izin uygulanacak olsa da bu durum bankaları kapsamıyor. Çünkü bankalar özel sektör kapsamında faaliyet gösteriyor. Bu nedenle:



Tüm özel ve kamu bankaları normal mesai saatlerinde hizmet verecek

Şubelerden işlem yapılabilecek

EFT, havale ve FAST işlemleri devam edecek

Kısacası, 25 Mayıs Pazartesi günü banka işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.