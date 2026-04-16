23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor?
23 Nisan heyecanı başladı. Her yıl yurt genelinde törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli tarafından merak ediliyor. “23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü?”, “23 Nisan'da okullar tatil mi?” ve “23 Nisan hangi güne denk geliyor?” soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. İşte 23 Nisan’a dair merak edilen tüm detaylar…
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil kapsamına girdiği için 23 Nisan günü tam gün tatil uygulanıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, okullar, üniversiteler ve birçok özel sektör kuruluşu bu tarihte faaliyetlerine ara veriyor.Dolayısıyla 23 Nisan yarım gün değil, tam gün resmi tatil olarak kutlanıyor. Öğrenciler için ders yapılmazken, kamu personeli de idari izinli sayılıyor.
23 NİSAN 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Takvim araştırmaları hız kazanırken en çok sorulan sorulardan biri de “23 Nisan hangi gün?” oluyor.
23 Nisan 2026, Perşembe gününe denk geliyor.
Hafta içine denk gelen 23 Nisan nedeniyle öğrenciler ve çalışanlar, tatil planlarını bu tarihe göre şekillendiriyor. Bazı vatandaşlar, 24 Nisan Cuma günü için izin alarak kısa bir tatil fırsatı değerlendirmenin hesaplarını yapıyor.
OKULLAR 23 NİSAN’DA TATİL Mİ?
Evet. 23 Nisan’da tüm okullar tatil oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmazken, birçok okulda bayram öncesi ve sonrasında çeşitli 23 Nisan etkinlikleri, şiir dinletileri, gösteriler ve törenler düzenleniyor.
Ayrıca 23 Nisan, dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyor.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NIN ÖNEMİ
23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1920 yılında açıldığı tarih olması nedeniyle büyük bir tarihi anlam taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu anlamlı gün, hem ulusal egemenliğin simgesi hem de geleceğin teminatı olan çocukların bayramı olarak kutlanıyor.
Her yıl Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışındaki temsilciliklerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku içinde kutlanıyor.
23 NİSAN’DA KİMLER İZİNLİ?
Öğrenciler
Öğretmenler
Kamu çalışanları
Bankalar, PTT ve resmi daireler
Birçok özel sektör kuruluşu da resmi tatil uygulamasına katılıyor. Ancak özel sektörde çalışanların durumu, çalıştıkları kurumun iş takvimine göre değişiklik gösterebiliyor.