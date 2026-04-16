23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor?

5

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NIN ÖNEMİ



23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1920 yılında açıldığı tarih olması nedeniyle büyük bir tarihi anlam taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu anlamlı gün, hem ulusal egemenliğin simgesi hem de geleceğin teminatı olan çocukların bayramı olarak kutlanıyor.



Her yıl Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışındaki temsilciliklerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku içinde kutlanıyor.