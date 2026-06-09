22 yıldır kimsenin dönüp bakmadığı şeyleri topluyor: Atık malzemelerle ezber bozuyor

2

Mesleğini büyük bir tutkuyla icra ettiğini belirten Küçükdemir, "Ben usta üretici olarak çalışıyorum. Yaklaşık 22 senedir de bu mesleği icra ediyorum. Halk Eğitim kurslarında görev yaptım, şu anda da Mahallebaşı ESMEK'te görev yapmaktayım. Öncelikle ne yapacağıma karar verip projelendiriyorum. Ardından ona uygun malzemeleri toparlıyoruz. Zaten atölyemizde de birçok malzeme mevcut. Sonrasında aklınıza gelebilecek her şeyi kullanabiliyoruz. Mesela yumurta kabuğundan tutun da sokaktan topladığımız taşlar, toprak, ağaç dalları gibi birçok malzemeyi değerlendirebiliyoruz. Şu an aklıma gelmeyen daha pek çok farklı materyal kullanıyoruz" dedi.