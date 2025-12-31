2026 Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi Hangi İllere Çıktı? Kazanan Bilet Satıldı mı, Hangi Bayiden Alındı? İşte yanıtı

1

2026 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 800 milyon TL büyük ikramiyenin çıktığı şehir ve kişi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 2026 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyenin alındığı il ve kişi ile ilgili açıklama geldi. Peki 2026 Milli Piyango nereye çıktı? Milli Piyango büyük ikramiyesi kime çıktı?