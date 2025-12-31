2026 Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi Hangi İllere Çıktı? Kazanan Bilet Satıldı mı, Hangi Bayiden Alındı? İşte yanıtı
2026 Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi çekilişi yapıldı. Milyonların hayalini süsleyen Milli Piyango büyük ikramiyesi kazanan açıklandı. Kazanan biletin hangi ile çıktığı belli oldu. 2026'da 800 milyon lira hangi bilete ve hangi ile isabet ettiği merak konusu oldu. İşte 2026 Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi'nin çıktığı il ve çıktığı bilet...
2026 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 800 milyon TL büyük ikramiyenin çıktığı şehir ve kişi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 2026 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyenin alındığı il ve kişi ile ilgili açıklama geldi. Peki 2026 Milli Piyango nereye çıktı? Milli Piyango büyük ikramiyesi kime çıktı?
2026 Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL idi. Büyük ikramiye kazandıran numaralar 3 0 3 1 3 8 5 oldu.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 800 milyon TL büyük ikramiye Milli Piyango 3 çeyrek bilete çıktı.
Amorti kazanan numaralar; 2 ve 8 oldu.
Büyük ikramiyenin çıktığı biletler ise İstanbul Esenyurt, İstanbul Ümraniye ve Konya Akşehir'den alınan ikamet eden bir kişiye çıktı.