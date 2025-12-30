2026 Milli Piyango İkramiye Tutarları: Büyük İkramiye Ne Kadar? Kaç Kişiye Çıkıyor? Vergi ve Tahsilat Rehberi

5

Bayiler üzerinden satın alınan veya terminalden oynanan biletlerin ikramiye ödemelerine dair detaylar ise aşağıdaki gibidir;

25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler:25.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerden alınır.

25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiyeler:25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiye ödemeleri Türkiye Halk Bankası'nın Türkiye’deki 81 il ve KKTC, Girne’de yer alan yetkilendirilmiş 264 şubesinden yapılmaktadır.

Banka şubesinden ikramiye ödemesi alabilmek için; herhangi bir Milli Piyango bayisine giderek, kazanan bilet için “ikramiye bileti” alınmalı ve bu belge banka şubesine gösterilmelidir. İkramiye ödemesinin yapılabilmesi için geçerli olan belge biletin aslıdır; tek başına ikramiye bileti ibraz edilerek ikramiye ödemesi alınamaz.