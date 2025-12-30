2026 Milli Piyango İkramiye Tutarları: Büyük İkramiye Ne Kadar? Kaç Kişiye Çıkıyor? Vergi ve Tahsilat Rehberi
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, her yıl olduğu gibi milyonların heyecanla beklediği şans oyunlarının başında geliyor. Büyük ikramiyenin tutarı, kaç talihliye isabet edeceği, vergi kesintisi ve ikramiye tahsilat süreci vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte 2026 Milli Piyango çekilişine dair merak edilenler…
2026 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?
2026 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı Milli Piyango'dan yapılan resmi açıklamaya göre 800 milyon TL olarak belirlendi.
BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ KİŞİYE ÇIKIYOR?
Milli Piyango’da büyük ikramiyenin tek bir bilete ya da birden fazla çeyrek, yarım veya tam bilete çıkması mümkün.
Tam bilet: İkramiyenin tamamını alır
Yarım bilet: İkramiyenin yarısını alır
Çeyrek bilet: İkramiyenin dörtte birini alır
Biletin kaç parçaya bölündüğüne göre büyük ikramiye bir ya da birden fazla kişiye paylaştırılabiliyor.
2026 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİNDE VERGİ KESİNTİSİ VAR MI?
Milli Piyango ikramiyeleri, yürürlükteki vergi mevzuatına göre değerlendirilir.
İkramiyelerden yasal oranlarda vergi kesintisi yapılır.
Kesinti, ikramiye talihliye ödenmeden önce uygulanır.
Net ödeme, vergi düşüldükten sonra hak sahibine teslim edilir.
Şans oyunları kapsamında 53.339 TL üzerinde verilen ikramiyeler Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda belirtilen %20 veraset ve intikal vergisine tabidir.
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NASIL VE NEREDEN TAHSİL EDİLİR?
Milli Piyango Online İkramiye Ödemeleri:
www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yüklenmektedir.Oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformları üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebilirler.İkramiye kazanan oyuncular online platformlardan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebilirler. İkramiye ödemeleri en fazla 5 iş günü içerisinde oyuncuların banka hesaplarına yapılmaktadır.
Bayiler üzerinden satın alınan veya terminalden oynanan biletlerin ikramiye ödemelerine dair detaylar ise aşağıdaki gibidir;
25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler:25.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerden alınır.
25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiyeler:25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiye ödemeleri Türkiye Halk Bankası'nın Türkiye’deki 81 il ve KKTC, Girne’de yer alan yetkilendirilmiş 264 şubesinden yapılmaktadır.
Banka şubesinden ikramiye ödemesi alabilmek için; herhangi bir Milli Piyango bayisine giderek, kazanan bilet için “ikramiye bileti” alınmalı ve bu belge banka şubesine gösterilmelidir. İkramiye ödemesinin yapılabilmesi için geçerli olan belge biletin aslıdır; tek başına ikramiye bileti ibraz edilerek ikramiye ödemesi alınamaz.
Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerde, ikramiyelerin tahsil edilebilmesi için bilette yer alan çekilişlerin tümü tamamlanmış olmalıdır.
500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler:500.000,01 TL üzerindeki ikramiyeler sadece Türkiye Halk Bankası, İstanbul Levent Şubesi’nden ödenmektedir; İstanbul, Levent Şubesi iş günlerinde ve 09.00 - 12.00 arasında hizmet vermektedir. 500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeleri için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.
2026 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık 2025 gecesi yapılacak ve sonuçlar aynı gece ilan edilecek. Kazanan numaralar, Milli Piyango’nun resmî internet sitesi ve yetkili platformlar üzerinden duyurulacak.