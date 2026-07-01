2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ertelendi mi? 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili yeni açıklama var mı?
2026 MEB-AGS için sınav takviminde değişiklik yapıldı. ÖSYM'nin duyurusunun ardından sınavın ertelenip ertelenmediği, neden başka bir tarihe alındığı ve yeni uygulama günü adayların en merak ettiği konu oldu. 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ertelendi mi? 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili yeni açıklama var mı?
2026 MEB-AGS'ye hazırlanan adaylar, sınav takvimindeki değişikliğini merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan güncelleme sonrasında adayların gündeminde sınav günü, giriş belgeleri ve sonuç takvimi bulunuyor. Sınavın tarihinin değiştirilmesine neden olan gelişme de kurumun açıklamasıyla netleşti.
2026 MEB AGS ERTELENDİ Mİ?
Evet, 2026 MEB-AGS ertelendi. ÖSYM'nin ilk sınav takviminde 12 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacağı açıklanan 2026 MEB-AGS, AGS ve ÖABT oturumlarıyla birlikte 26 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak.
2026 MEB AGS NEDEN ERTELENDİ?
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıklamasında, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek zirve için alınan tedbirler kapsamında sınav takviminde güncelleme yapıldığı belirtildi. AGS ve ÖABT oturumlarının NATO Zirvesi nedeniyle 26 Temmuz tarihine alındığını duyurdu.
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre 2026 MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.