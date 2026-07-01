2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ertelendi mi? 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili yeni açıklama var mı?

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2026 MEB-AGS'ye hazırlanan adaylar, sınav takvimindeki değişikliğini merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan güncelleme sonrasında adayların gündeminde sınav günü, giriş belgeleri ve sonuç takvimi bulunuyor. Sınavın tarihinin değiştirilmesine neden olan gelişme de kurumun açıklamasıyla netleşti.