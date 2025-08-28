20 yıldır kafasında şemsiye ile geziyor! Hakkari'de ilginç görüntü

4

Güneş ışınlarına karşı oldukça hassas olan Hasan Siri, bu yönteme doktorunun tavsiyesi üzerine başladığını belirtiyor. Siri, "Güneşten korunmak için ve doktorun önerisi üzerine bu şekilde korunuyorum" diyerek 20 yıldır şemsiyesiz dışarı çıkmadığını ifade etti.