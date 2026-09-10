2 yılda yaptığı 60 eserler okulu baştan yarattı! Gören veliler nakil için sıraya girdi

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Rehber öğretmen Şehmus Tekin, resim konusunda herhangi bir eğitim almadığını, hat sanatıyla ilgilenirken resimde de kendisini geliştirdiğini söyledi.Okul idaresi, öğretmen arkadaşları ve öğrencilerin desteğini alarak okul duvarlarını resimlerle renklendirmeye başladığını ifade eden Tekin, "Okulların çocuklara hitap etmesi, çocukların isteyerek okula gelmesi için bu resimleri yapmaya karar verdik. 2 sene önce geldiğimizde okul yeni açılmıştı ve duvarlar bomboştu. Hem eğitici olsun hem değerlerimizi yansıtalım istedik. Hangi duvara resim yapıyorsak o duvarla ilişkili olan sınıftaki öğrencilerin fikirlerini alıyoruz. Öğrencilere duvara hangi resmi yapmamı istedikleri konusunda danışıyorum. Kimi resimleri çocuklarımızla beraber yapıyoruz." dedi.